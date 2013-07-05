Kocasinan Mobilya Kent'e Yol Açıyor

Başkan Bekir Yıldız, Mobilyakent ve Mobitek’in Kayseri için önemini artık herkesin bildiğinin altını çizerek “9,4 milyon avroya yapılacak Mobilyakent ve Mobitek şehrimize çok önemli katkı sağlayacak. Kayseri'nin en büyük projelerinden biridir. Hayata geçtiğinde Kayseri'ye katkısını da bu çapta hesaplamak gerekir. Devletin önemli bir yatırımıdır” dedi.

2013 sonunda 688 dükkanın tamamının, esnafa teslim edilmesi planlanan Mobilyakent ve Mobitek’in 1 milyar lirayı bulmasının tahmin edildiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,"Projenin hemen hayata geçmesi için Büyükşehir ve Kocasinan Belediyesi, Toki ve müteahhiti, Kaski, Elektrik Şirketi, Kaygaz, Telekom, Mobilyacılar Odası temsilcileriyle bir araya gelerek bir anlaşma yapmıştık. İşin başlaması ve hız kazanması için öncelikle yol gerekiyordu. Biz de Kocasinan Belediyesi olarak yol yapımına hızla devam ediyoruz. Mobilya Kent ve Mobitek’i Kayseri’ye kazandıracak gayretin içinde olmaktan dolayı mutluyuz. Bu keyifli bir durum. Esnafımızın yanınızdayız, zaten projenin de ortağıyız. Projeyi hemen bitirmek için üstümüze düşen neyse onu yapıyoruz” şeklinde konuştu.