Kocasinan Organik Pazar Kuruyor

Başkan Bekir Yıldız, hormonsuz, katkısız, tamamen doğal organik ürünlerin vatandaşlara sunulabilmesi amacıyla üretici ve tüketiciyi buluşturan organik ürün pazarı için yoğun istek olduğunun altını çizerek," Organik ürünlerin satılması amacıyla çalışan 2 dernek organik pazar organizasyonu konusunda talepte bulundu. Konuyu inceledik, nelerin nasıl yapılabileceğini inceleyip araştırdık. Sonuçlar olumlu istek de yoğun olunca Pazar günleri Erciyesevler Pazar Yeri'nde açılmasını kararlaştırdık" dedi.

Organik Pazarda tohumdan hasada, hasattan tüketiciye kadar geçen süreçte organik olmayan hiçbir zararlı ürünün yer almayacağına dikkat çeken Başkan Bekir Yıldız,"60 üyenin satıcı olarak katılacağı bir pazar olacak. İsteyen herkes de organik ürün satabilecek. Pazardaki ürünlerin organik niteliklerini Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetleyecek. Dernekler mutlaka bir ziraat mühendisi bulunduracak. Organik olmayan, sertifikasız hiçbir ürünün satılmasına izin verilmeyecek. Poşet bile olmayacak kese kağıdı, file kullanılacak her şey organik olacak. Fahiş fiyat uygulamasına da izin verilmeyecek. Bu uygulamalarla ilgili protokol hazırladık. Sağlıklı ürün üretilmesine ve tüketilmesine imkan sağlamak sağlıklı çevre oluşturmak için çok önemlidir” dedi.