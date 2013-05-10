Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan Organik Pazar Kuruyor

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sağlıklı ürünler üretilip tüketilmesini teşvik amacıyla organik ürün pazarı kuracaklarını söyledi.

Kocasinan Organik Pazar Kuruyor
Başkan Bekir Yıldız, hormonsuz, katkısız, tamamen doğal organik ürünlerin vatandaşlara sunulabilmesi amacıyla üretici ve tüketiciyi buluşturan organik ürün pazarı için yoğun istek olduğunun altını çizerek," Organik ürünlerin satılması amacıyla çalışan 2 dernek organik pazar organizasyonu konusunda talepte bulundu. Konuyu inceledik, nelerin nasıl yapılabileceğini inceleyip araştırdık. Sonuçlar olumlu istek de yoğun olunca Pazar günleri Erciyesevler Pazar Yeri'nde açılmasını kararlaştırdık" dedi.
Organik Pazarda tohumdan hasada, hasattan tüketiciye kadar geçen süreçte organik olmayan hiçbir zararlı ürünün yer almayacağına dikkat çeken Başkan Bekir Yıldız,"60 üyenin satıcı olarak katılacağı bir pazar olacak. İsteyen herkes de organik ürün satabilecek. Pazardaki ürünlerin organik niteliklerini Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetleyecek. Dernekler mutlaka bir ziraat mühendisi bulunduracak. Organik olmayan, sertifikasız hiçbir ürünün satılmasına izin verilmeyecek. Poşet bile olmayacak kese kağıdı, file kullanılacak her şey organik olacak. Fahiş fiyat uygulamasına da izin verilmeyecek. Bu uygulamalarla ilgili protokol hazırladık. Sağlıklı ürün üretilmesine ve tüketilmesine imkan sağlamak sağlıklı çevre oluşturmak için çok önemlidir” dedi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.