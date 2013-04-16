Kocasinan Taşkın Kanallarını Temizledi

Yağış mevsiminde meydana gelebilecek sel ve su taşkını ihtimaline karşı kuşaklama ve taşkın kanalları yaptıklarının altını çizen Başkan Bekir Yıldız,” Yoğun yağışlarda kuşaklama ve taşkın su kanallarının fonksiyonu çok önemlidir. Kuşaklama ve taşkın su kanallarının yapılmadığı yerlerde yağış çok büyük zarar verir. Meteorolojiden sürekli tahmin raporu alıyor, ona göre tedbir uyguluyoruz" dedi.

Başkan Bekir Yıldız, "Erkilet’ten gelebilecek sel tehdidi altında olan Kocasinan Bölgesi’nde sel ve taşkınları önlemek için Uzunkaş Deresi’ni açarak tehdidi kontrol altına aldık. Yeni Sanayi-Şeker, Ziya Gökalp, Sarımsaklı ve Talat Paşa Kanallarıyla yağışları ıslah ediyoruz. Kanallar hem taşkın suların getirdiği malzemelerle hem de vatandaşlarımızın attığı cisimlerle doluyor. Bu kanalların tıkanmaması ve dolmaması için kontrol ediyor, tedbir alıyor, gerekirse temizlik yapıyoruz ” dedi.

Sağanak yağışlarda oluşabilecek su baskını ve taşkın etkisini kısa zamanda azaltmak için vidanjör, motopomp ve dalgıç pompaların sayısını her yıl artırdıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,” Yoğun yağışın her hangi bir sel ve taşkın haline dönüşmemesi için hazırlıklı olmaya özen gösteriyoruz. Çok kapasiteli vidanjörler, motopomplar, dalgıç pompalarımız var” şeklinde bilgiler verdi.