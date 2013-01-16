Kocasinan'a İhaleden 25 Milyon Gelir

Başkan Bekir Yıldız, imar çalışmalarıyla ürettikleri parselleri 2886 Sayılı İhale Kanunu’na göre Encümen huzurunda satarak 25 milyon lira gelir elde ettiklerini, 4 parselin satışının da pazarlığa kaldığını söyledi.



Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ihaleye çok yoğun ilgi vardı. 'Kocasinan Belediyemizin ihalesine hoş geldiniz' diyerek katılımcıları selamlayan Başkan Bekir Yıldız, ''Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim Ziya Gökalp'te bulunan atölyemiz, konutlar ve sanayi arasında kaldı. Sabah erkenden altı-yedi de iş makineleri yollara dökülmeye başlıyor. Yine akşam beş-altı gibi geri dönüş olunca hakikaten meskun mahal ile iş makineleri arasında pek uyum olmadı. Meclisler toplandı, burayı imara açtı. 2 işyeri var 1 akaryakıt istasyonu 16 da bloğumuz var. Bunlardan 1 akaryakıt istasyonunu ve 16 parseli Allah nasip ederse bugün huzurlarınızda satışa çıkaracağız. Öncelikle buradan belediyemiz temin ettiği geliri yine bölgesinde sarf edecek'' şeklinde katılımcılara bilgi verdi.



'Hayırlı olsun' dilekleriyle ihaleyi açan Başkan Bekir Yıldız satışlara önce akaryakıt ve LPG İstasyonundan başladı. Delikan Petrol 3 milyon 765 bin liraya kadar artırdığı ihalede Başkan Bekir Yıldız'la yaptığı pazarlıkla fiyatı 3 milyon 900 bin liraya çıkarak İstasyonunun sahibi oldu.



Başkan Bekir Yıldız,'' 12 parseli satmış olduk. İhalenin ilk gününde satılmayan 4 parsel salı günleri toplanan Encümen huzurunda 2 hafta süreyle pazarlığa bırakıldı. Böylece Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz satış ihalesinden elde ettiğimiz toplam gelir şimdilik 25 milyon liraya ulaştı. Elde ettiğimiz kaynağı vatandaşlarımıza hizmet olarak ve yeni atölyemizin kuruluşu için kullanacağız. Alanlara hayırlı uğurlu olsun” dilekleriyle sözlerini bitirdi.