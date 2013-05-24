Kocasinan'a Kudüs'ten Misafir Geldi

Daha önce çeşitli vesilelerle Kudüs'e gittiğini hatırlatan Başkan Bekir Yıldız, "İnsanlar arasında bu tür iyi ilişkilerin gelişmesinin faydalı olduğunu düşünüyor ve teşvik ediyoruz. Sizin de Kayseri de olmanızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kudüs denince Peygamberimizi, İsra ve Miraç Hadisesi'ni hatırlıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca Kudüs yeryüzünde büyük bir anlam ifade etmektedir. Kudüs'ü yerinde gördüm, gezebildiğim kadar gezdim. Kudüs şimdi bile gözümün önünde canlanıyor" dedi.

Başkan Bekir Yıldız konuşmasına şöyle devam etti:

"Filistinliler bizim kardeşimizdir, onun dışında bir düşüncemiz yok. Kayseri, Kudüs kadar kadim bir şehir olmasa da aşağı yukarı milattan önce 3000 yıllarına kadar bilinen tarihi var. Genel olarak ticaret şehridir, ticaret üssüdür. Kudüs'e değişik vesilelerle gittim. Bundan sonra da gitmeyi arzu ederim. Zaten gelecek haftalarda Sayın Başbakanımız ziyaret edecek. Sizi Kayseri'de her zaman görmek isteriz. Zihnen farkımız, gönül olarak farkımız yok."

Prof. Dr. Ömer Salabi de konuşmasında, "Kudüs Üniversitesi Kalkınma Fakültesi öğrencilerimiz Türkiye'nin nasıl geliştiğini, bu gelişmişlik düzeyine gelmek için ne gibi projeler yaptığınızı öğrensin istedik. Kudüs Üniversitesi 1933 yılında kuruldu. Üniversitemizde 15 fakülte, 13 bin öğrenci ve bin 200 öğretim üyesi var. Biz de İnşallah Türkiye gibi olmak istiyoruz. Kudüs Üniversitesi'ne sizi davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin heyeti, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretin de Filistin'e ilgiyi artırdığını ve heyecan uyandırdığını söyledi.