Kocasinan’da Çanakkale ruhu yeniden canlanacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü Mimarsinan tesisini ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, Çanakkale Zaferi’nin 103.yılı etkinlikleri kapsamında sahnelenecek olan oyunu izledi.

Kocasinan’ı kültür ve sanat ilçesi haline dönüştürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Tiyatro aracılığıyla vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini, geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere aktarıyoruz. Çocuklarımızın, eğitimini aldıkları tiyatro ile 18 Mart’ta güzel ve anlamlı bir oyunu başarılı bir şekilde sergileyeceklerine inanıyorum. Bir kez daha dile getiriyorum ki vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“Oruç Reis, dönüşecek”

Başkan Çolakbayrakdar, diğer yandan kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydederek, bu kapsamda Oruç Reis Mahallesi’ni yenileyeceklerini ve Kayseri’ye yakışır bir halde yenide inşa edeceklerini vurguladı.



Yoğun bir tempo ile çalışmalarına devam eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın bu seferki durağı Oruç Reis Mahallesi oldu.

Mahalle sakinlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla çay içip, sohbet etti. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşla her zaman iç içe olduklarını ifade ederek, “Mahallelere ziyaretlerimiz hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin sorunlarıyla ilgili konularda istişare etmiş oluyoruz. Gittiğimiz yerlerde hizmetlerin vatandaşlarımızın nezdinde memnuniyet oluşturduğunu görüyoruz. Bu memnuniyetler bizim çalışma azmimizi, şevkimizi bir kat daha artıyor.” dedi.

Oruç Reis Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’ye yakışır bir mahalle inşa etmek için kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Dönüşüm aşamalarının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için vatandaşın rızasını gözetiyoruz. Bölge sakinleriyle birlikte mülkiyet sorununu çözersek hızlı bir şekilde değişimi sağlamış oluruz. İnşallah en kısa zamanda planlama sürecini tamamlayacağız. Dönüşüm aşaması tamamlandığında çocuklarımızın oynayabileceği, gençlerimizin verimli bir şekilde vakit geçirebileceği ve hanım kardeşlerimizin ise verimli zaman geçirebilecekleri sosyal tesisler yapacağız. Yeni çehresiyle birlikte burada her türlü sosyal donatılar olan bir bölge oluşturacağız.” diye konuştu.

Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kurum Haberi

