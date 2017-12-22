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Kocasinan’da çevre seminerleri devam ediyor

Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin çevre semineri, bu kez Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki Mustafa Kızıklı İlkokulu’nda yapıldı.

Kocasinan’da çevre seminerleri devam ediyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerineğitim seminerleriyle geri dönüşüm konusunda her geçen gün daha çok bilinçlendiğini söyledi. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel yarınlara ulaşmak için geri dönüşüme ayrı bir önem verdiklerini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda hassas bir belediyeyiz. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitim seminerlerimizle toplumumuzun çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz ve böylelikle gelecek nesillere daha temiz bir Kocasinan bırakacağız. Çevreye karşı duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim” dedi.
Kocasinan Belediyesi, yüzlerce öğrenciye ulaştığı çevre ve geri dönüşüm eğitimlerine bu sefer deHoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki Mustafa Kızıklı İlkokulu’nda devam etti.Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Çevre Mühendisi Ahmet Usta, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gereken konularda öğrencileri bilgilendirdi. Eğitimde, ayrıca ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşüm ve Kocasinan Belediyesi bünyesindeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV hakkında bilgiler verildi.

İHA

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