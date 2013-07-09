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Kocasinan'da Esnaf'a Ramazan Kolaylığı

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, esnafın işini yapabilmesine katkı sağlamak amacıyla Ramazan'a mahsus olmak üzere çalışma saatlerinde yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Kocasinan'da Esnaf'a Ramazan Kolaylığı
Ramazanın kendine has özellikleriyle 11 aylık rutin hayatı değiştirdiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, ”Ramazanın kendine ait bu özelliği, yemek vakitleri ve alış-veriş zamanlarında, tüketicilerin talebinde, satıcının da arzında değişikliklere neden oluyor. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çeşitli tedbirler aldık. Denetimleri arttırıp, bazı meslek grubundaki esnaflarımızın çalışma saatlerini Ramazan’a özgü yeniden düzenledik” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, Ramazan’da toplumun büyük çoğunluğunun aynı anda iftar ve sahur yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:
''5393 sayılı Belediye Kanununa göre Kocasinan belediyesi sınırları içinde ticari faaliyette bulunan bazı meslek grubundaki iş yerlerinin kapanış saatlerinde Encümenimiz değişiklik yaptı. Ramazan süresince esnaf ve vatandaşa daha fazla yardımcı olmak için; çay ocakları, kahvehane, kıraathane ve kafe, pide fırınları, lokanta, market, yufkacı, dürümcü, kasap, manav, hediyelik eşya satıcıları, kuru yemiş, balık, pastırma-sucuk, dondurma satış yerleri, berber, kuaför ve güzellik salonları, bilardo, özel spor okulları, hamam, halı saha, mobilya döşeme, satış ve imalat yerleri gibi insan ihtiyaçlarının günlük ve acil karşılanmasına yönelik iş yerleri saat 03.00’e kadar açık kalabilecek.''
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