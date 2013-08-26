Kocasinan'da 'İş' Kavgası

Alınan bilgilere göre, Kocasinan İlçesi Kızık Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan M.K., H.İ., M.K., K.G., N.G. ve N.G. arasında iş alımı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine işçiler birbirlerini tekme ve yumrukla yaraladılar. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.