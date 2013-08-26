Alınan bilgilere göre, Kocasinan İlçesi Kızık Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan M.K., H.İ., M.K., K.G., N.G. ve N.G. arasında iş alımı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine işçiler birbirlerini tekme ve yumrukla yaraladılar. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Kocasinan'da 'İş' Kavgası
Kocasinan ilçesinde tarım işçileri arasında iş alımı nedeniyle çıkan tartışmada, 6 kişi yaralandı.
26 Ağustos 2013 Pazartesi 15:52
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