Kocasinan'da Mobitek İhale Sevinci

Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Çevrim, Orta Anadolu Kalkınma Birliği Müdürü Yusuf Orhan ve Mobitek’i yaptıran Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Müdürü Ercan Sarıkaya Başkan Bekir Yıldız’ı makamında ziyaret ederek Mobitek İnşaatının ihale sürecini görüştü.

Mobilya Kent ve Mobitek’i Kayseri’ye kazandıracak gayretin içinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, esnaf yararına olan, esnafın gelişmesine, yenilenmesine yönelik her türlü faaliyete destek olmaya devam edeceklerine dikkat çekti. Başkan Bekir Yıldız şöyle devam etti:

Yaklaşık 300 milyon Lira’ya mal olacak Mobilya Kent’in temeli atıldı. İnşaat; kar, yağmur, gece-gündüz demeden devam ediyor. Mobitek de esnafımıza, şehrimize ve ülkemize çok önemli yararlar sağlayacak. Kocasinan’da şehrimize 9,4 milyon avroyu aşan önemli bir tesis daha kazandırılacak. Bu keyif verici bir durum. Esnafın yanınızdayız, zaten projenin de ortağıyız. Süratle projeyi bitirelim. Yolunuz açık olsun.”

Oda Başkanı Çevrim, bu ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önce Mobitek İnşaatı’nın kontrolünü yapacak müşavirlik için hemen ardından da Mobitek için ihale yapacağını söyledi. Çevrim, Mart ayında 800 esnafı Çin’de mobilya fuarına götüreceklerini belirterek Başkan Bekir Yıldız’ı da davet etti.