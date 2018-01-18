Kocasinan’da öğrencilere geri dönüşüm dersi

Çevreye duyarlı nesillerin yetişmesi noktasında hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm çalışmalarıyla hem doğal kaynakları koruduklarını hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşümde yaptığı projelerin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz. Bu kapsamda doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Bunlardan biri olan ve Anadolu’da tek olma özelliği taşıyan geri dönüşüm tesisimiz KAYÇEV’ de, kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif ederek, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Ayrıca çevreye daha duyarlı bireylerin yetiştirilmesi konusunda okullarda eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bunun yanı sıra geleceğin sahibi çocuklarımıza, atıkların çeşitlerine göre nasıl tasnif edildiği, hangi işlemlerden geçirilerek, tekrar kullanıma kazandırıldığını uygulamalı olarak tesisimizde gösteriyoruz. Gelecek nesillere daha iyi imkanlar bırakmak için geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Geri dönüşüm bilinci oluşturulması konusunda öğrencilere katkı sağlayan Kocasinan Belediyesi, bu kapsamda farklı zamanlarda Cevdet Sunay Orta Okulu, Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu, Elagöz İlkokulu, Alpaslan İlkokulu, Hikmet Madazlı Anaokulu ve Final Okulları olmak üzere 6 farklı okulun öğrencilerini KAYÇEV’ de ağırlayıp, geri dönüşüm eğitimi verdi. Çevre Mühendisi Alime Tülübaş tarafından anlatılan bilgileri dikkatle dinleyen öğrenciler, geri dönüşüm esnasında hangi işlemlerin yapıldığını aşama aşama öğrendi.

İHA

