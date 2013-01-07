Kocasinan'da Yollar Açık

Başkan Bekir Yıldız, hafta sonunda aralıklarla devam eden ve bu sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte kritik noktalarda kar temizliği yapıldığının altını çizerek, ”24 saat kesintisiz çalışan, 9 greyder, 10 kepçe, 33 kamyon ile 315 personelden oluşan 4 karla mücadele ekibimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kocasinan Bölgesinde kapalı ya da kar engeli olan yolumuz yok. Yollarımız açık ve temiz” dedi.

Erkilet'in üstündeki bölgelerde tipi nedeniyle kapanan yollara anında müdahale ettiklerine dikkat çeken Başkan Bekir Yıldız, “Meteorolojik ihbarları sürekli izliyoruz. Biz çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz ama sürücülerimiz de oluşabilecek buzlanmalara karşı daha tedbirli ve dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.