Kocasinan'dan Asker Ailelerini Sevindirecek Karar

Başkan Bekir Yıldız, annesini-babasını, eşini-çocuğunu geride bırakıp vatan savunması için askere giden gençlerin Kocasinan Belediyesi sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerine askerlik süresince her ay düzenli olarak maaş yardımı yaptıklarını kaydetti.

Her ay ortalama 700 ile 950 askerin ihtiyaç sahibi ailesine yardım yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Asker ailelerinin maaşına ilk 6 ay yüzde 14,2, ikinci 6 ay için yüzde 12,5 zam yaptık. İlk 6 ayda 80, ikinci 6 ayda 90 lira maaş ödeyeceğiz. Askerimizin ailelerine 2013 yılında toplam bir milyon lira maaş ödemesi yapmayı planladık. Askerimizin ailesinin belediyemize müracaat edip gerekli belgeleri vermesi yeterli. Biz evlerini ziyaret ediyor, başka ihtiyaçları da varsa ilgili kurumlara bildirip çözümü için işbirliği yapıyoruz. Askerimizin emanetine elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.