Kocasinan’dan ‘Küçük Dostlar Ambulansı’

Başkan Çolakbayrakdar’ın ambulans aracını tanıttığı sırada çözüm merkezine tevafuken gelen yaralı köpek ihbarı üzerine ambulans seri bir şekilde harekete geçti ve yaralı köpeği kliniğe ulaştırdı.

Küçük Dostlar ambulansını belediye hizmet binası önünde tanıtan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yenilikçi bir belediye olarak her geçen gün hizmet ağımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün çatısı altında yeni bir hizmetimiz daha başladı. Sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumlarında onlara daha iyi hizmet verebilme noktasında ‘Küçük Dostlar Ambulansını’ hizmete sunduk. Geçtiğimiz günlerde Çözüm Merkezi’mize sokak hayvanları ile ilgili 500’e yakın talep ulaşmış. Sokak hayvanlarının yaşadığı bu olumsuz vakalarda Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz olay yerine hızlıca ulaşılıp, yaralı sokak hayvanlarını kliniğe ulaştırmıştır. Bu verileri dikkate alarak hayata geçirdiğimiz projeyle ekiplerimiz sokak hayvanlarına daha hızlı ve daha güvenli müdahalede bulunabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Ambulans hakkında detaylı bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “Sokak hayvanlarının olası yaralanmalarına anında müdahale edecek olan tam donanımlı ambulansın içerisinde; köpek, kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi cihaz ve donanımlar yer alıyor. Kocasinan sakinlerinin hayvan yaralanmaları durumunda Çözüm Merkezine ulaşmaları veya 222 70 00’ nolu telefon numarasını aramaları yeterli olacaktır. Şimdiden duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ambulans aracını tanıttığı sırada çözüm merkezine tevafuken yaralı köpek ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen küçük dostlar ambulansı yaralı köpeği seri bir şekilde kliniğe ulaştırdı.

İHA

