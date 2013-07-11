Kocasinan'dan Mithatpaşa'ya Modern Dönüşüm

Mithatpaşa Mahallesi'nin de şehir merkezine yürüme mesafesinde bir konumda olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen bir türlü imarlı, modern yapılaşmaya geçemedi. Argıncık'ta olduğu gibi imar hareketlerini hızlandırmak amacıyla Mithatpaşa için de çalışmalar yaptık, bunlar artık meyve vermeye başladı. Mahallede özellikle son 4 yılda imarlı, modern yapılaşma hız kazandı" dedi.

200 hektarlık alana sahip Mithatpaşa ve civarındaki değişim, gelişim ve dönüşümün hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Başkan Bekir Yıldız, "İmar hareketinin önündeki engelleri aştık. Burada da hisseli tapuları ferdiye dönüştürdük. 18 uygulamalarını başarıyla gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı dönüşüme inandırdık. Müteahhitlere bu gelişimi göstererek ikna edince yol açıldı, gelişim ve dönüşüm hızlandı” diye konuştu.

Başkan Bekir Yıldız, Mithatpaşa Mahallesi sınırından geçen Sarımsaklı Suyu'nu ıslah ederek, kanal boyunca devam edip çevre mahallelere geçiş sağlayan geniş yollar açarak ulaşımı rahatlattıklarının altını çizerek, ''Ulaşımın kolaylığı Mithatpaşa'nın konumunu değiştirdi. Bu değişlikle Kuzey Çevre Yolu'na yakın, Argıncık ve Ziya Gökalp, Şeker gibi semtlere geçiş noktası haline geldi. Bu durum ilgiyi artırırken dönüşümü de hızlandırdı. Balkonlarından Kayseri Kalesi net biçimde görünen Mithatpaşa'da bir modern yapılaşma heyecan ve hızlı bir ivme kazandı. Argıncık gibi Mithatpaşa da şantiye haline geldi. Eski yapılar yıkılıyor yerinde; imarlı, modern, depreme dayanıklı, doğalgazlı, asansörlü yapılar yükseliyor. Vatandaşımız halinden ve gelişimden çok memnun, bize de dua ediyor" şeklinde bilgiler verdi.