Kocasinan'dan Temizliğe Büyük Bütçe

Başkan Bekir Yıldız, modern, yaşanabilir bir şehir temizliğini hizmetlerin olmazsa olmazı olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek,” Sağlıklı bir şehir öncelikle temiz olmalıdır. Temiz olmayan bir şehirde sağlıklı bugünden ve gelecekten bahsedilemez. Özel hizmetleri şehrinize kazandırsanız da temiz bir şehriniz yoksa layıkıyla sunamazsınız” dedi.

Kocasinan Belediyesi sınırları içinde her gün sabah-akşam rutin temizlik hizmetlerinin yapıldığını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,” Yaşanabilir, sağlıklı bir çevre kurmak için temizlik hizmetlerine büyük önem veriyoruz. Temizlik hizmetleri bizim vazgeçilmezimiz. 2013 temizlik hizmetleri bütçesini 13,1 milyon lira olarak belirledik. Bu yıl temizliğin kalitesini daha artırmak için temizlik personelinin vasfına göre 2 ayrı ihale yapıyoruz. Temizlikte 600 kişiye iş imkanı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

İhale Komisyonu Başkanı Mustafa Haspaylan ihale öncesi yaptığı açıklamada Kocasinan Belediyesi sınırları içinde bulunan cadde, sokak, pazar yerleri, umumi tuvaletler, park ve bahçelerin temizliği, bakımı, süpürülmesi, her türlü atığın toplanması ve zararsız hale getirilmesiyle ilgili ihaleyle toplam 390 mesleki vasfı bulunmayan kişinin istihdamın satın alınacağını bildirdi. Haspaylan, “Bu ihalede fiyat farkı uygulanmayacak, sadece hükümetin artırdığı asgari ücretin farkı eklenecek. 2013 senesi için 14,5 gün resmi tatillerde 200 kişi üzerinden fazla mesai ödenecek. Yemek ve yol yardımı da var. İhale süresi 1 Ocak 2013’den 31 Aralık 2013 tarihine kadar geçerlidir. Hayırlı olsun” şeklinde bilgiler verdi.

İhaleye katılan 2 firmadan Okan Temizlik 8 milyon 338 bin 760 TL, Arça Temizlik 8 milyon 257 bin 431 TL teklif verdi. İhale Komisyonu en düşük fiyatı veren Arça’nın teklifini kabul etti.