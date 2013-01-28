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Kocasinan'dan Yeni Atölye İçin İhale

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeni atölyenin yapımı için düzenleyecekleri ihalenin hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Kocasinan'dan Yeni Atölye İçin İhale
Başkan Bekir Yıldız," Ziya Gökalp'teki atölyemiz, konutlar ve sanayi arasında kaldı. Meskun mahal ile iş makineleri arasında pek uyum olmadı. Burayı taşımak için hazırlık yaptık, yeniden planlayıp ürettiğimiz parselleri sattık. Kuracağımız yeni atölyenin yerini bulup hazırlıklara başladık " dedi.
Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği; parsel satış ihalesinden toplam 30 milyon lira gelir sağladıklarını hatırlatan Başkan Bekir Yıldız,''Mevcut atölyemizi Oruç Reis Mahallesi'nde Mobilya Kent ile Karpuzatan Pastırma-Sucuk Üretim Tesisleri arasında yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alana kuracağız. Bunun için projeleri hazırladık. İhale hazırlıklarını bitirdik. Atölye binası, kaporta-kaynak-boyahane, ambarlar, hangarlar, yıkama-yağlama, personel için sosyal tesisler ve bahçe duvarı yapımı için ihale yapacağız. Parsel satışından elde ettiğimiz kaynağı vatandaşımıza hizmet olarak ve yeni atölyemizin kuruluşu için kullanacağız” şeklinde konuştu.
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