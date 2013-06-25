Kocasinan'ın Büyük İhalesi Pazarlığa Kaldı

Türkiye'nin ilk kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Bekir Yıldız, "Gecekondular yerine ilk kez altyapısı, yolları, okulu, parkı ve sosyal tesisleri olan Barbaros Mahallesi'ni yeniden kurduk. Anadolu Harikalar Diyarı'nın karşısında Ahi Evran Mahallesi'ndeki gecekonduları da modern bir kente dönüştüreceğiz" dedi.

Mülkiyeti belediyeye ait parseller üzerine muhammen bedeli 53,9 milyon lira olan kat karşılığı konut yapım ihalesi için bir kişinin dosya aldığını belirten Başkan Bekir Yıldız," Bu şartlarda ihaleye 15 gün süreyle her salı Encümen huzurunda devam edeceğiz. Ahi Evran'da, 250 gecekondunun sahiplerine imarlı, planlı, modern yeni bir şehir içinde yer alacak evlerini yapacağız " şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi, 1+1, 77 metrekarelik 160, 2+1, 100 metrekarelik 120, 3+1, 136 metrekarelik 432 daire yapımı için 53,9 milyon liralık arsa karşılığı konut yapım ihalesi düzenlemişti.