Kocasinan'ın Kadın Personeli Karadeniz'de

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, personelin moralinin, motivasyonunun ve performansının üst seviyelere çıkarılması için çeşitli uygulamalar yaptıklarının altını çizerek,” Personelimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek, Kocasinan Belediyesi personeli oldukları için kendilerini özel hissetmelerini sağlamak için çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Sinemaya, konserlere gidiyoruz. Başarılı arkadaşlarımızı ödüllendiriyoruz. Arkadaşlarımızı görevleriyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı gezilere, seminer ve panellere gönderiyoruz” dedi.

Şehre hizmet eden personelin bilgilerini yenilemesini, kendini geliştirmesini, moralli olmasını istediklerini vurgulayan Yıldız, “Personelin bilgisi, motivasyonu üst düzeyde olursa şehre verdiği hizmet de o denli fazla olur. Personelimizin farklı mekanları, şehirleri, belediye bölgelerini görmelerinin yararlı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bayan personelimizi Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu’dan sonra Karadeniz Bölgesine gönderdik. Samsun, Ordu, Trabzon, Artvin, Rize ve Batum'u gezip, şehirleri inceleyecekler” diye konuştu.

Karadeniz İnceleme Gezisi Kafile Başkanı Mustafa Haspaylan da yaptığı açıklamada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak Yıldız'ın programladığı inceleme gezisinin bayan personel tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirterek," Karadeniz İncelemesi'ne katılan bütün bayan meclis üyelerimiz ve bayan personelimiz Başkanımıza teşekkür ediyor" dedi.