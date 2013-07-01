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Koluna Bahçe Korkulukları Saplandı

Kayseri’de meydana gelen olayda bahçe duvarından atlayarak eve girmek isteyen genç kızın koluna demir korkuluk saplandı

Koluna Bahçe Korkulukları Saplandı
Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Yunus Emre mahallesinde meydana gelen olayda evin anahtarını ve telefonunu evde unutan F.S.(15) eve bahçeden atlayarak girmek isteyince koluna bahçe korkulukları saplandı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralı F.S. yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Muayenesi yapılan F.S. nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattığını bildirdi. (iha)
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