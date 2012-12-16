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Komşuları Fark Etti

Kayseri’de yalnız yaşayan 68 yaşındaki bir kişi lamba değiştirirken düşerek hayatını kaybetti.

Komşuları Fark Etti
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi Yükseliş Apartmanı’nda 68 yaşındaki H.U.’nun dairenin antresindeki lambayı değiştirmek isterken önceki gün düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Komşularının haber alamaması üzerine balkon camını kırarak içeri girdikleri ve H.U.’yu yerde kanlar içinde yatar vaziyette buldukları bildirildi.
Olay yerine gelen 112 ekiplerinin çalışması sonrasında polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (iha)
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