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Komşusunu Gürültü Yüzünden Av Tüfeğiyle Öldürdü

Kayseri’de, gürültü konusu yüzünden çıkan tartışmada, komşusunu av tüfeği ile vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Komşusunu Gürültü Yüzünden Av Tüfeğiyle Öldürdü
Edinilen bilgiye göre Karacaoğlan Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 45 yaşındaki İ.H.Ş. ve 21 yaşındaki A.H. arasında gürültü konusu yüzünden tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında A.H.’nin av tüfeği ile 4 el ateş ederek İ.H.Ş.’yi ağır yaraladı.
Ağır yaralı olan İ.H.Ş. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrasında A.H. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltındaki A.H.’nin bu gün sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor. (iha)
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