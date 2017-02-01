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Konaç, Misafir Odası’na konuk olacak

Her hafta çarşamba günü Enderun FM’de canlı olarak yayınlanan Misafir Odası’nın bu haftaki konuğu Kayseri Barosu eski Başkanı Fevzi Konaç olacak.

Konaç, Misafir Odası’na konuk olacak
Gazeteci Bünyamin Gültekin’in hazırlayıp sunduğu program bugün saat 10.00’da başlayacak. Programda Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği referandumu ve güncel konular ele alınacak.

Fevzi Konaç kimdir?
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Konaç, memleketi Kayseri‘de bir süre serbest avukatlık yaptı.
Anadolu Gençlik Derneği İl Başkanlığı görevini uzun yıllar başarı ile yürüten Konaç, iki kez Kayseri Barosu başkanlığına seçildi. Konaç, yapılan son baro seçiminde ise aday olmadı ve serbest avukatlığa geri döndü. Konaç evli ve 2 çocuk babası.
Haber: Ufuk Çamdal
 
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