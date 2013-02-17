Konser Geliriyle Tekerlekli Sandalye Aldı

Engelliler yararına düzenlediği konserden elde ettiği gelir ile engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye dağıtan Ersin Çimen, engelli vatandaşları sevindirdi. 8 akülü tekerlekli sandalye ve 24 tekerlekli sandalyeyi alan engelli vatandaşlar ile aileleri Ersin Çimen’e teşekkür etti.

Tekerlekli sandalye dağıtımı töreni öncesinde konuşan Ersin Çimen, “Engelliler ile dayanışma konserine bir siyasi kuruluşa ya da bir derneğe bağlı olarak yapmadık. Konser kendi ekibimle yaptığım, benim bir organizasyonumdu. Konserde yaklaşık 4 bin bilet satışı gerçekleştirdik. Gelen gelir ile 24 adet tekerlekli sandalye, 8 adet akülü tekerlekli sandalye alabildik. Onları da ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

Çimen, konuşmasının ardından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyelerini teslim etti.