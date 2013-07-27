Kontrolden Çıkan Tır, Camiye Girdi, Cemaat Ucuz Kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kayseri istikametine gitmekte olan O.Ö.Z. yönetimindeki çocuk bezi yüklü 38 YS 929 plakalı TIR, Hacıbektaş ilçesi Yeniyapan köyünde kontrolden çıkarak sabah namazı sonrasında mihrabın olduğu bölümden camiye girdi. Kaza esnasında caminin kapısında olan cemaat şok geçirirken, içeride kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kazadan kurtuldukları için dua eden vatandaşlar, ''İçeride 23 kişi namaz kılmıştı. Biz içerideyken TIR camiye girseydi bir facia olurdu. Verilmiş sadakamız varmış'' diyerek kısa süreli şok geçirdi.

Kazada hafif yaralanan TIR şoförü O.Ö.Z. Mucur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.(iha)