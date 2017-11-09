“Kontrollü darbe varsa artistlerinden birisi sensin”

Onlar çekildiler ve sen ondan sonra Bakırköy’e arabanla gittin. Hani darbe olduğu zaman tankın üzerine çıkacak olan sendin. Hani sen çıkardın ne oldu? Sana kaçmak yakışır, sen çıkamazsın. O gün de sana yakışanı yaptın. Bu yiğit işidir, er işidir, sende o yürek yok. Kürekçi başı olmak başka şey, yürek sahibi olmak başka şey” dedi.

Ardahan, Bayburt, Bolu, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Osmaniye, Sinop, Şırnak, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak’tan gelen muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 41. Muhtarlar Buluşması’nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ve millet menfaati olan konulara destek veren MHP’ye teşekkür ederek, FETÖ’den PKK’ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yaptığını söylediği CHP’yi eleştirdi. Türkiye’nin içinden geçtiği kritik süreçte herkesin siyaset ve partiler üstü hareket etmesi ve milli bir duruş sergilemesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye böyle badirelerle boğuşurken, yanlarında yer alan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederek, “Özellikle MHP’nin ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan konularda yanımızda olmasını taktir ve memnuniyetle karşılıyorum. Buna karşılık ana muhalefet partisinin tutarsız, temelsiz, fırsatçı, her türlü kavramı ve değeri istismar eden, bunlarla kalmayıp, FETÖ’den PKK’ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında üzüntümü de ifade etmek isterim. Daha da öte kalkıp şahsımı faşist ve diktatörlük ile tavsif eden bu zihniyeti ben halkıma havale ediyorum. Eğer bu ülkede şahsım ve bir diktatörlük olsaydı sen kalkıp da ne Tekirdağ’ın meydanında öyle konuşabilirdin, adamı alır götürürlerdi. Hiç şakası yok, diktatörlüğün olduğu bir yerde sen öyle konuşamazsın. Ne senin genel başkanın öyle konuşabilir ne de sen öyle konuşabilirdin. Faşist bir sistemin içinde bunlara yer yok. Bunların özgürlük zemininde bunları bu kadar rahat konuşabiliyorlar. Gerçek manada bir demokrasinin olduğu Türkiye’de bu kadar rahat konuşabiliyorlar. Bunlara bu gömlek çok geniş geldi. Onun için 2019 büyük bir imtihan. 2019’da Mart ve Kasım seçimlerinde halkım bunlara gereken dersi gerektiği şekilde verecektir” dedi.



“Bir kontrollü darbe varsa, o senaryonun artistlerinden birisi sensin”

FETÖ yapılanması konusunda ağızlarına geleni söyleyenlerin bugün FETÖ’nün en büyük yol arkadaşı olduklarını belirten Erdoğan, “Onlar 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimine kadar FETÖ’yü dini bir yapı, milletimizin değerlerinin savunucusu bir cemaat sanıyorlar ve onun için karşı çıkıyorlardı. Sonra gördüler ki FETÖ’nün din, iman, ezan, bayrak ile hiçbir ilgisi yok, tam tersine bu yapı değerlerimize savaş açanların kullandığı bir araç, o zaman 180 derece çark ettiler. Hemen gidip gazetesine, televizyonuna sahip çıktılar, Meclis kürsüsündeki, grup toplantılarındaki söz haklarını FETÖ’nün emrine sundular. 15 Temmuz’dan beri de FETÖ’nün uluslararası alanda kendini ibra etmek için ihtiyacı olan hangi argüman, söz, iddia, iftira, senaryo varsa şimdi onu anlatıyorlar. En son 15 Temmuz’a ‘kontrollü darbe girişimi, tiyatro, senaryo’ diyecek kadar alçaldılar. Madem kontrollü darbeydi, niye o zaman Yeşilköy’de gidip oturuverdin, tankın oradan gitmesini niye bekledin, onlarla niye anlaştın, onlarla anlaştıktan sonra Bakırköy Belediyesine gidip belediye başkanının kahvesini niye yudumladın? Bir kontrollü darbe varsa, o senaryonun aktrislerinden birisi veya artistlerinden birisi sensin. Niye? O tankın başındakiler sana yol verdiler. Onlar çekildiler ve sen ondan sonra Bakırköy’e arabanla gittin. Hani darbe olduğu zaman tankın üzerine çıkacak olan sendin. Hani sen çıkardın ne oldu? Sana kaçmak yakışır, sen çıkamazsın. O gün de sana yakışanı yaptın. Bu yiğit işidir, er işidir, sende o yürek yok. Kürekçi başı olmak başka şey, yürek sahibi olmak başka şey. Şaşırmadık ama üzüldük. 7 Ağustos’a davet ettim, önce gelmeyeceğini bildirdi, sonra baskı yapılınca Yenikapı Meydanı’na geldi. O gün orada bir başka konuştu, ardından malum çarkçı ya, yine çark etti. Ana muhalefet sıfatını taşıyan bu partinin içine düştüğü durum bu kadarla da kalmıyor. Milletimizin değerleri ile bağları öylesine kopmuş durumda ki, şuanda aramızdaki temsilcilerinin de bulunduğu bir büyükşehrimizde CHP’li ilçe belediyesi mahalle komiteleri için yapılacak seçimlerde 1/5 oranında eşcinsel kotası koyabiliyor. Allah şaşırtmasın. Bir partide ölçü kalmayınca muvazene kaybolunca böyle nereye savrulacağı belli olmuyor. Varsın bunlar böyle devam etsin, biz evvel Allah. Biz bu partinin hangi söylediğini dikkate alalım, oturup konuşmaya değer bulalım. Bizim terör örgütlerine yoldaşlık yapanlarla, milletimizin değerlerine savaş açanlarla, ne söylediğinden, ne yaptığından habersiz olanlarla işimiz olmaz” şeklinde konuştu.



“Ağa babalarınız bile buraya geldi”

Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkarak yerine modern bir kültür merkezi yapılacağını söyleyen Erdoğan, “Hemen Mimar Mühendisler Odası mı diye bir şey var, o karşı çıkmış. Ne yaparsan yap, durduramazsın. Siz buraya da karşı çıktınız, biz burayı yaptık. Ağa babalarınız bile buraya geldi. Biz burada şimdi bu milletin gerçek evlatları ile beraber bu toplantıları yapıyoruz” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı devam eden kütüphane ve kültür merkezi ile ilgili de muhtarlara bilgi verdi.