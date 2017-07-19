Kör tapalı sebil

Cumhuriyet Mahallesi Hunat alt geçidinin girişinde bulunan sebilde 4 çeşme olması gerekirken, 2 çeşme hizmet veriyor. Nedeni ise arızalı olduğu belirtilen 2 çeşmenin yerinden sökülerek kör tapa diye adlandırılan teçhizatla kapatılması.Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Hayırsever iş adamları Hacı Bekir ve Mustafa Kuzucu kardeşler tarafından baştan aşağı yenilenerek modern bir görüntüye kavuşturulan hayrat çeşmesi vatandaştan ve çevre esnaftan tam not almıştı.Ancak sıcak yaz günlerinin iyiden iyiye yaşandığı şu günlerde sebilde yer alan 4 çeşmeden sadece 2’sinin hizmet veriyor olması tepkilere yol açıyor. Yetkililer bozuk olan sebilin 2 çeşmesini onarmak yerine kendince kökten çözüm bularak kör tapa yerleştirdi. Zaman zaman bir hayli yoğunluğun oluştuğu sebilde insanlar dakikalarca sıra bekliyor.Sebilin yaklaşık 2 aydır bu şekilde hizmet verdiğini belirten hem çevre esnafı hem de vatandaşlar duruma bir hayli tepkili.