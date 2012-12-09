Korku Senaryosundan İbaret

21 Aralık’ta kıyamet kopacağı ile alakalı söylentilerin, Maya takviminin, 21 Aralık’ta son bulmasından kaynaklandığını belirten ERÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, bahsi geçen 21 Aralık tarihinin, Maya takviminde yılın son günü olarak kabul edilmesinden dolayı yanlış anlaşıldığını kaydetti. Küçük, “Hepimizin bildiği gibi takvimlerin bir başlangıcı bir de sonu vardı. Mayaların takvimi de, M.Ö. 3113 yılında, Tanrıların doğum günü olarak kabul ettikleri 12 Ağustos’ta başladı. Nasıl ki bizim kullandığımız takvim, 365 gün sonra sona eriyorsa, onların 1 yıl kavramı da 21 Aralık’ta sona eriyor. Tabi o zamanın şartlarına göre insanların öngörüleri yıldızların hareketlerine göre olduğu ve mitolojik kavramlarla da birleştiği için bu söylentiler ortaya çıktı. Ama günümüzde teknolojinin verdiği olanaklarla özellikle 1930'lardan sonra artık yıldızların içlerine kadar girebiliyoruz. Bilimsel anlamda nasıl enerji ürettiklerini bilebiliyoruz. Bugünle o günü mukayese ettiğimiz zaman hala o günün şartlarına göre böyle bir korku ortamı yaratılması veya yanlış bilgilerin ortaya atılması üzücü” diye konuştu.

Bu tür söylentilerden nemalanan insanlar olduğunu vurgulayan Küçük, 21 Aralık’ta güneşte manyetik fırtınaların kopacağı söylentisinin de uydurmaca olduğunu ifade etti. Güneşte zaten mütemadiyen manyetik fırtınaların koptuğunu söyleyen Küçük, “Şu anda bile güneşin yüzeyinde güneşin fiziksel yapısından kaynaklanan patlamalar var. Bunları güneş teleskoplarıyla inceliyoruz. Bunlar çok abartılı şeyler değil. Güneş devasa bir gaz. Ve içinde atom bombaları patlıyor nükleer reaksiyon nedeniyle.” dedi.

Güneşte meydana gelen patlamaların, büyüklüğüne göre, dünyada manyetik basınca neden olduğunu belirten Küçük, 21 Aralık’ta güneşle ilgili söylentilerin çıkmasını bu bilimsel gerçekliğe bağladı. Güneşte dünyayı etkileyecek manyetik bir basınca neden olabilecek büyük patlamaların, 21 Aralık’ta değil, 2013 Mayıs’ında beklendiğine dikkat çeken Küçük, “Ama bu da yanlış anlaşılmamalı. Dünya etrafında nasıl zararlı ışınları etkileyen ozon tabakası varsa, manyetik basıncı etkileyen başka bir tabaka da var” dedi. Küçük, güneşteki söz konusu fırtınaların, insanların psikolojik ve fiziki sağlıklarını etkileyebileceğini, haberleşmede bir takım sıkıntılara neden olabileceğini söyledi.

Küçük, “2013 Mayıs ayında güneşte aktivite artmaya başlayacak. 24’üncü çevrime gireceğiz. Etkiler olacak tabi ki de ama dünya atmosferi muhteşem şekilde kalkan görüyor ki. Ama o manyetik basınca kadar, biz insanlar olarak dünyayı mahvediyoruz. Zararlı ışınları gökyüzüne gönderiyoruz, dünyayı kirletiyoruz, ozon tabakasında delikler oluşuyor. Ama bu yapı o kadar güzel ayarlanmış ki, ozon tabakası da kendi kendine kabuk bağlayan bir özelliğe sahip. O nedenle korku senaryoları üretmek yerine insanlığı bunu anlama gününe götürmek gerekir” ifadelerini kullandı.