Korkunç Kaza: 1 Ölü 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Nevşehir karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 06 K 2361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.A.'nın kulandığı 34 JVC 07 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada, 06 K 2361 plakalı otomobil hurdaya dönerken, otomobilin sürücüsü Ali Yazı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan otobüs şoförü M.A., muavin B.Ü., yolcu N.E. olay yerindeki ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ali Yazı'nın ise cesedi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

