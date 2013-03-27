Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Korkunç Kaza: 1 Ölü 3 Yaralı

Kayseri-Nevşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Korkunç Kaza: 1 Ölü 3 Yaralı
İlgili Galeriye Git
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Nevşehir karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 06 K 2361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.A.'nın kulandığı 34 JVC 07 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
Meydana gelen kazada, 06 K 2361 plakalı otomobil hurdaya dönerken, otomobilin sürücüsü Ali Yazı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan otobüs şoförü M.A., muavin B.Ü., yolcu N.E. olay yerindeki ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Ali Yazı'nın ise cesedi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.