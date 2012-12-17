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Korkunç Kaza:1 Ölü 2 Yaralı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Korkunç Kaza:1 Ölü 2 Yaralı
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Aşıkveysel Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında V.K.’nın kullandığı otomobilin M.D.’nin kullandığı başka bir otomobile çarptığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada M.D.  otomobilin içinde sıkışarak can verirken, V.K. ve yanında bulunan arkadaşı A.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, M.D.’nin cesedi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (İHA)
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