Korkunç Kaza'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana gelen kazada T.Ş.’nin kullandığı ve kiralık olduğu öğrenilen 34 HN 8237 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Z.A.’nın kullandığı 40 DZ 141 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Z.A. ve 2 buçuk aylık hamile olduğu öğrenilen gelini F.A. ağır yaralandı. Kaza sonrasında kiralık otomobili kullanan T.Ş. korkarak kaza yerinden kaçarken; yaralılar vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. 40 DZ 141 plakalı otomobil sürücüsü Z.A. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, 2 buçuk aylık hamile olan F.A. ise yoğun bakım servisine alındı.

Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken 34 HN 8237 plakalı otomobilin sürücüsü T.Ş. yaklaşık yarım saat sonra kaza yerine gelerek polis ekiplerine ‘kaza sonrasında korktum o yüzden kaçtım’ dedi. T.Ş. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (İHA)

