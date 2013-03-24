Korkunç Kazada 1 Kişi Öldü 3 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam Kocasinan ilçesine bağlı Yıldız evler Mahallesi Tepe ışıklar mevkiinde meydana geldi. Doğan Fevzioğlu’nun kullandığı 38 RT 063 plakalı otomobil ile H.E.’nin kullandığı 38 DL 120 plakalı otomobil ve A.Ç.’nin kullandığı 38 ZL 118 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Doğan Fevzioğlu’nun kullandığı otomobil refüje çıkarken, H.E.’nin kullandığı otomobil ise takla attı. Kazada Doğan Fevzioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan M.K. (41) ile diğer araç sürücüleri A.Ç. ve H.E. yaralandı. Yaralılar, 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayı gören meraklı vatandaşlar da olay yerinde toplantı. Olay yerinde toplanan bazı vatandaşların, cep telefonlarıyla takla atan aracın görüntüsünü çekmeleri dikkat çekti.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

