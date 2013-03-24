Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Korkunç Kazada 1 Kişi Öldü 3 Kişi Yaralandı

Kayseri’de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından meraklı vatandaşların takla atan aracın görüntüsünü çekmesi dikkat çekti.

Korkunç Kazada 1 Kişi Öldü 3 Kişi Yaralandı
Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam Kocasinan ilçesine bağlı Yıldız evler Mahallesi Tepe ışıklar mevkiinde meydana geldi. Doğan Fevzioğlu’nun kullandığı 38 RT 063 plakalı otomobil ile H.E.’nin kullandığı 38 DL 120 plakalı otomobil ve A.Ç.’nin kullandığı 38 ZL 118 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Doğan Fevzioğlu’nun kullandığı otomobil refüje çıkarken, H.E.’nin kullandığı otomobil ise takla attı. Kazada Doğan Fevzioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan M.K. (41) ile diğer araç sürücüleri A.Ç. ve H.E. yaralandı. Yaralılar, 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayı gören meraklı vatandaşlar da olay yerinde toplantı. Olay yerinde toplanan bazı vatandaşların, cep telefonlarıyla takla atan aracın görüntüsünü çekmeleri dikkat çekti.
Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.