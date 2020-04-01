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Korona virüs Erciyes'te sezonu bitirdi

Erciyes Kayak Merkezi'nde 2019-2020 kayak sezonu, korona virüs tedbirleri kapsamında sona erdi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, 2019-2020 kayak sezonu, korona virüs tedbirleri kapsamında sona erdi. Erciyes Kayak Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Erciyes Kayak Merkezi’nde 2019-2020 kayak sezonu bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Erciyes’te kayak sezonunun ana dönemi olan kış ayları Aralık-Ocak-Şubat dönemi oldukça verimli geçmiş ve her yıl olduğu gibi 2019-2020 sezonu da şimdiye kadar en fazla yerli/yabancı misafirin kayak yaptığı dönem olarak tarihteki yerini almıştır. Farklı aktivitelerde bulunmak için Erciyes’e gelen misafirlerimiz unutulmayacak anılar biriktirmiş, keyifli ve mutlu bir zaman geçirmişlerdir. Kayseri Erciyes A.Ş. olarak dağımıza ilgi gösteren ve Erciyes’in bugünlere gelmesine katkı koyan, başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlarımız ve çalışanları olmak üzere tüm Erciyes sevdalılarına teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda sağlık ve afiyetle görüşmek üzere" denildi. 

İHA

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