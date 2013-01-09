Korsan CD Operasyonu

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, işyerinde yapılan aramada, 122 adet korsan CD/DVD, üzerlerinde çeşitli filmlere ait tanıtım resimleri bulunan 430 adet kartonet, içerisinde çok sayıda film, müzik ve pornografik türde görüntüler yüklü 3 adet flaşh bellek elde edilirken, ayrıca yapılan aramalarda biri işyerinde kurulu vaziyette, diğeri ise ters tavanın içerisine gizlenmiş vaziyette ağ bağlantısı ile biri birine bağlı iki adet bilgisayar kasasının bulunduğu kaydedildi.

Bilgisayarlarda yapılan incelemede; masa üzerinde kurulu bilgisayarda 4 adet RW ile 1 adet hard disk takılı olduğu, çatıda tespit edilen bilgisayarda ise 1 adet RW ile 6 adet hard disk takılı olduğu, bilgisayarların içerisinde çoğaltılmaya hazır vaziyette çok fazla miktarda film, müzik, oyun ve pornografik türde görüntüler olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

''Son zamanlarda İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, korsan yollardan çoğaltılan filmlerin ve pornografik türdeki görüntülerin birçok işyeri tarafından CD’lere kopyalanarak verilmekle birlikte, daha teknolojik imkanlar olan flaş bellek ve cep telefonlarına yüklenerek satışının yapıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek toplum sağlığı ve ahlakını ciddi yönde tehdit ettiği tespit edilmiştir. Özellikle flaş bellek ve cep telefonlarına yüklenilen pornografik türdeki görüntülerin daha çok çocuklar ve gençlere satıldığı, bu nedenle velilerimizin ve ailelerin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyen görüntülere karşı daha dikkatli olmaları, çocuklarını bu türlü zararlı yayınlardan uzak tutmak için gerekli kontrolleri yaparak önlem almalarını, bu şekilde bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde ise 155 hattından Emniyet Müdürlüğümüze bilgi vermelerini rica ederiz.'' (iha)

