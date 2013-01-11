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Koruyucu Aile Uygulaması Yaygınlaştırılacak

Kayseri’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ’gönül elçileri’ projesi kapsamında koruyucu ailenin yaygınlaştırılması amaçlı bir program düzenlenecek.

Koruyucu Aile Uygulaması Yaygınlaştırılacak
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde 14 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’da düzenlenecek olan programda Kayseri’de koruyucu ailenin yaygınlaştırılması amaçlı bir toplantı yapılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yapılan ‘gönül elçileri projesi’ kapsamında koruyucu aile sayısının arttırılması sağlanacak.
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