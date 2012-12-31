Köy İmamını Dövdüler

Edinilen bilgiye göre Gömürgen kasabasında meydana gelen olayda A.E. ve İ.B.’nin aralarındaki husumet nedeniyle tartıştıkları köy imamı Ş.A.’yı dövdükleri öğrenildi.

Akkışla sağlık kuruluşunda tedavisi yapılan Ş.A.’nın taburcu edildiği, A.E. ve İ.B.’nin yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığı bildirildi. (iha)

