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Köy İmamını Dövdüler

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde meydana gelen olayda, köy imamını döverek hastanelik eden iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Köy İmamını Dövdüler
Edinilen bilgiye göre Gömürgen kasabasında meydana gelen olayda A.E. ve İ.B.’nin aralarındaki husumet nedeniyle tartıştıkları köy imamı Ş.A.’yı dövdükleri öğrenildi.
Akkışla sağlık kuruluşunda tedavisi yapılan Ş.A.’nın taburcu edildiği, A.E. ve İ.B.’nin yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığı bildirildi. (iha)
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İHSAN GÖRÜCÜ 5 yıl önce

İnsanlar öğretmene saygı duyuyor gibi yaparlar. Öğretmenin yaptırım gücü olduğu iiçin sayarlar. Sıpalarını sınıfta bırakır. Ama imamların işleri ağır yaptırım güçleri olmadığı için azıcık da vaazda dokunacak bir şey söyledi mi gelsin şikayet gelsin hocayı rahatsız etme. Münafıkların daha fazla olduğu cemaatlerde imamlara Allah yardımeylesin

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Ahmet ERARSLAN 5 yıl önce

İmam arkadaşı tanıyorum ve geçmişolsun diliyorum.Şu konuda kesinlikle eminimki İmam arkadaş ne kurumundan şne amirinden nede köylüden destek görmemiştir.Amiri banane benim kafam neden ağrısınki derşKöylü aman boşver İmam zaten eninde sonunda birgün gidecek neden kendi köylümle kötü olayım der sonuçta İmam arkadaş yanlız kalır.B ende 10 yıl İmamlık yaptığım için iyi bilirim.İmamların ALLAH Yardımcısı olsun.Unutmadan Köydekilerde gururla biz İmam dövmüş köyüz diyede hava atarlar zaten zamanındada yapmışlar aynısını.....EEEEE ALLAH YAPANLARIN YANINA BIRAKMAZ İNŞALLAH

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