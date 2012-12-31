Köy İmamını Dövdüler

Akkışla sağlık kuruluşunda tedavisi yapılan Ş.A.’nın taburcu edildiği, A.E. ve İ.B.’nin yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığı bildirildi. (iha)
Akkışla sağlık kuruluşunda tedavisi yapılan Ş.A.’nın taburcu edildiği, A.E. ve İ.B.’nin yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığı bildirildi. (iha)
İnsanlar öğretmene saygı duyuyor gibi yaparlar. Öğretmenin yaptırım gücü olduğu iiçin sayarlar. Sıpalarını sınıfta bırakır. Ama imamların işleri ağır yaptırım güçleri olmadığı için azıcık da vaazda dokunacak bir şey söyledi mi gelsin şikayet gelsin hocayı rahatsız etme. Münafıkların daha fazla olduğu cemaatlerde imamlara Allah yardımeylesin