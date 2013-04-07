Koyun Keseyim Derken Kendini Kesti

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Karpuzatan’da mezbaha da çalışan kasap Ö.B.’nin (38) kesmeye çalıştığı koyun debelenmesi sonucu kendi kolunu kestiği öğrenildi. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralı kasap Ö.B. yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Atardamarı kesildiği öğrenilen ve fazla kan kaybeden Ö.B. acil müdahaleden sonra ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

