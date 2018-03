Kozaklı kaplıcalarından kayak turizmine katkı

Coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'nin ortasında bulunan, 7 bin 500 kişilik nüfuslu Kozaklı, farklı kategorilerdeki 22 termal tesiste yaklaşık 10 bin yatak kapasitesiyle konuklarını ağırlıyor.

Sodyum, kalsiyum ve klor içeriğiyle A ve C grubu şifalı sular grubunda yer alan Kozaklı kaplıcaları, yerin derinliklerinden yüzeye çıkan 93 derece ısıdaki suyu ile sağlık turizminde marka olma yolunda ilerliyor.

Apart, motel ve beş yıldızlı otellerin yanı sıra belediyeye ait tesislerin de bulunduğu ilçede, her bütçeye uygun konaklama imkanı sunuluyor.

Kayseri ve Nevşehir'e yakın mesafede olan Kozaklı'yı tercih edenler, termal tatilin yanı sıra günübirlik turlarla Erciyes Kayak Merkezi ile Kapadokya bölgesindeki diğer tarihi ve turistik merkezlerde vakitlerini değerlendirme imkanı buluyor.

İlçedeki birçok tesiste irili ufaklı çok sayıda havuz yer alırken, aquaparklar da özellikle çocuklar ve gençler için eğlenceli tatil imkanı sunuyor. Termal tesislerde SPA, çamur banyosu, tuz odaları, güzellik ve spor merkezleri gibi çeşitli hizmetler yer alıyor.

İlçedeki tüm modern tesislerde, ziyaretçilerin rahatsızlıklarından kurtulabilmesi için farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Kozaklı kaplıcaları şifa dağıtıyor

Bir krater içinde kaynayarak yüzeye çıkan Kozaklı kaplıca suyu, içerisinde barındırdığı radon gazı ile diğerlerinden ayrılıyor.

Kozaklı kaplıcaları, hücre yenilenmesini hızlandırmasıyla bilinen radon gazı dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak da nitelendiriliyor.

Kaplıcalardaki suyun romatizmal ve psikolojik hastalıklar, anemi, gut, böbrek, idrar yolları, kas ve iskelet sistemi ağrıları, mide, bağırsak, safra kesesi, cilt ve damar rahatsızlıkları, eklem kireçlenmeleri, ameliyat sonrası operatif hücre yenilenmesi, saç ve tırnakları güçlendirme tedavilerinde olumlu etkileri olduğu belirtiliyor.

İlçedeki apart otellerde "kendin pişir kendin ye" usulünde mutfaklar bulunurken, konuklar tesislerin restoranlarından da faydalanabiliyor, bazı oteller ise profesyonel mutfak ekibiyle açık büfe uygulaması sunuyor.

"Sedye ile gelen insanlar buradan yürüyerek gitmektedir"

Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her köşesinden insanların hem yarıyıl tatilini geçirmek hem de şifa bulmak amacıyla ilçeye ilgi gösterdiğini belirtti.

Yarıyıl tatili öncesi ilçedeki tesislerde ön rezervasyonlarla yüzde 100'e varan doluluğu yakaladıklarını ifade eden Güven, Kozaklı'nın İç Anadolu Bölgesi'nde tatil için değerlendirilebilecek en güzel yer olduğunu dile getirdi.

Güven, kaplıca suyu ve tesisler hakkında şu bilgileri verdi:

"Hastaların kaplıcadan ülke genelinde en çok şifa bulduğu yer Kozaklı'dır. Suyun içinde bulunan radon gazı ve mineraller şifa dağıtıyor. Sedye ile gelen insanlar buradan yürüyerek gitmektedir. Gelen herkes tedavi görüp, aynı zamanda ilçemizde dinlenerek gidiyor. Sömestir tatili yaklaşıyor ve otellerde rezervasyonlar doldu. 10 bine yakın konaklama ile ilçe nüfusumuzun 1,5 katına yakın misafir ağırlıyoruz. İlçemize gelen konuklarımız hem termal imkanlardan faydalanıyor hem spor yapıyor hem de isterlerse otel dışına çıkıp yürüyüş yollarında gezerek keyifli bir dinlenme imkanı buluyor."

Kişi başı ücretler 25 liradan başlıyor

Kozaklı Termal Birliği (KOZTEB) Başkanı Cumhur Ünal ise ilçede her bütçeye uygun konaklama imkanı bulunduğunu, tesislerin sunulan hizmete göre kişi başı 25 liradan 120 liraya kadar fiyatlandırma ile hizmet sunduğunu söyledi.

Tesislerin yaz ve yarıyıl tatili ile hafta sonlarında yüzde 100 doluluk yakaladığını aktaran Ünal, konukların iyi bir tatil geçirebilmeleri için tesislerin Erciyes Dağı ve Kapadokya'ya günübirlik turlar düzenlediğini belirtti. Ünal, "Haziran-eylül aylarındaki yaz tatili dönemi ve sömestir tatili ana sezonumuz ancak 12 ay boyunca tüm hafta sonları da dolu geçiyor. Buraya gelenler Erciyes'te kayak yapabiliyor, Kapadokya'nın güzelliklerini görme imkanı buluyor. İlçemizde şifa dağıtırken 3 K'yı bir araya getirebiliyoruz. Bunlar, kayak, Kapadokya, Kozaklı. İlçemizdeki tesislerde, ortalama konaklama süresi bir haftayı buluyor." diye konuştu.

AA