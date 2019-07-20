Kozalağın turşusunu kurdu

Kayseri’de namı diğer turşucu Bayram Usta olarak bilinen 67 yaşındaki Bayram Ali Aydoğan, yaptığı farklı turşu türleriyle vatandaşların gözdesi oldu. İlk mesleği tatlıcılık olan Bayram usta, daha sonra turşuculuk mesleğine geçerek 43 senede 85 çeşit turşu üretti. Daha önce Kayseri’nin bilinen kale çarşısının içinde seyyar araçla turşu satışı yaptıklarını ve restorasyon nedeniyle son 6 yıldır kendi iş yerinde olduğunu söyleyen Bayram usta, hedeflerinin 150 çeşit turşu üretmek olduğunu belirtti.







Yaptıkları turşulardan en çok kozalak ve yumurta turşusunun tadının çok beğenildiğini söyleyen turşucu Bayram Ali Aydoğan, “Bu işe seyyarla başladık ve 15 sene kale çarşısının içinde çalıştık. Daha sonra restorasyon çalışmaları olduğu için dükkana geçtik, 6 senedir buradayız ve 43 senedir turşu yapıyoruz. Daha önce tatlı satıyorduk il mesleğimdi ama tatlı zor olan bir şeydi bayatlıyordu ve müşteriye veremiyorduk. Turşu daha ekonomik daha iyi. Bekletilebiliyor olması ve bayatlama durumu olmamasından dolayı turşu işini tercih ettim. Şu anda 85 çeşit turşu var. Daha önceki seyyar satışlarımızda karışık ve salatalık turşusu vardı. Burada çeşit çok ve en fazla ilgi görenler yumurta, balık, muz ve kozalak turşuları. Mesela yumurta turşusunu müşteri beğeniyor. Tadı hem acı hem ekşi güzel oluyor ama en fazla salatalık turşusu satılıyor burada. Diğer turşuların satışları biraz daha nadir. Dekorasyon olarak alıyorlar daha çok. Kayseri’de en çok satılan kete ve salatalık turşusu. Yenilebilir her şeyin turşusunu yapıyoruz ve 150 çeşide kadar yapacağız”

