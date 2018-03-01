KSMMMO'dan Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

KSMMMO Başkanı Anfer Yılmaz ve beraberindeki heyet, 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Muhasebe Haftası dolayısıyla, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Burada Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'a odanın çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Anfer Yılmaz, oda üyeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, Anfer Yılmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.