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KSMMMO'dan Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Anfer Yılmaz, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

KSMMMO'dan Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
KSMMMO Başkanı Anfer Yılmaz ve beraberindeki heyet, 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Muhasebe Haftası dolayısıyla, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Burada Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'a odanın çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Anfer Yılmaz, oda üyeleri için çalıştıklarını kaydetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, Anfer Yılmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.
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