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KTB besicileri bilgilendirdi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından besicilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KTB besicileri bilgilendirdi
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Beydeğirmeni Organize Besi Bölgesinde yatırım yapacak besiciler Kayseri Ticaret Borsası’nda bir araya geldi.
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Bağlamış, Başkanvekili Hüdaverdi Özdemir, Yönetim Kurulu üyesi Bekir Çizmeli ve Meclis üyesi Şenel Büyükkutlu’nun da katıldığı  toplantıda Cem Çakmak tarafından besicilere devlet destekleri ve hibe programları hakkında bilgiler verildi.
Meclis Başkanı Recep Bağlamış, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri’ye dev bir yatırım yapıldığına dikkat çekerek, “ Kayserimiz ve bölgemiz için önemli olan bu projede yer almak isteyen besicilerimize devletimizin verdiği destekler ve hibe programları ile ilgili bilgiler verdik. Onların sorularını cevapladık. Verimli bir toplantı oldu. Kayseri Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimize destek olmak, şehrimizin ekonomisine katkı sunmak için çalışıyoruz. Bundan sonrada çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kurum Haberi
 
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