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KTO'dan Eskişehir Ticaret Odasına Ziyaret

AB Öykü Yarışması Ulusal Etabı Ödül Töreni için Eskişehir'de bulunan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Eskişehir Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

KTO'dan Eskişehir Ticaret Odasına Ziyaret
Kayseri Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Ağı Koordinasyon Merkezi’nin etkinlikleri kapsamında düzenlenen AB Öykü Yarışması Ulusal Etabı Ödül Töreni, Eskişehir Ticaret Odası evsahipliğinde gerçekleştirildi.
Ödül Törenine katılmak üzere Eskişehir’de bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ferhat Akmermer ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Özbek, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karacan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Eskişehir escort Ticaret Odası Başkanı Harun Karacan, Kayseri Ticaret Odası’nı Eskişehir’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, odalarının birimleri, yürütülen faaliyetler ve projeleri hakkında Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı’ya bilgiler verdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasnalçacı ise, odaların her zaman iyi ilişkiler ve işbirlikleri içinde olmasına önem verdiklerini kaydederek, Karacan’a evsahipliğinden dolayı teşekkür etti.
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