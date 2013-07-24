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Küçük Mucit, Araba Görünümlü Bisiklet Yaptı

Kayseri’de, bir çocuk, hurdacıdan 50 TL’ye aldığı malzemelerle yaptığı bisikletine, hayalindeki otomobilin direksiyonunu taktı.

Küçük Mucit, Araba Görünümlü Bisiklet Yaptı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, ortaokul öğrencisi olan küçük mucit, babasıyla birlikte arabaya benzeyen bir bisiklet yaptı. Hurdacıdan 50 TL’ye aldıkları malzeme ile bisikleti yaptıklarını anlatan küçük mucit, bisikleti yapabilmek için bir ay uğraş verdiklerini söyledi.
Bisiklete takılan direksiyon için ise küçük mucit, “Bu direksiyon da büyüdüğümde almak istediğim otomobilin direksiyonu. Babam bu direksiyonu bulabilmek için günlerce uğraştı” diye konuştu.
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