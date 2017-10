KUDER yeni eğitim dönemi faaliyetlerini tanıttı

Programda geçmiş yıllara ait birçok çalışma ve yeni dönem faaliyetleri anlatıldı. Programa Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Gençlik Spor Kayseri İl Müdürü Murat Eskici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu, Diyanet Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu başta olmak üzere sivil toplum ve bürokrasiden birçok ismin yanında farklı ülkelerden pek çok uluslararası öğrenci katıldı.

"Biz bir milletiz"

KUDER Başkanı Mücahit Bulut'un selamlama konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Eğitimci-Yazar Ömer Arif derneğin amaçları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ömer Arif: " Evrensel kardeşlik değerlerini referans alarak "Biz Bir Milletiz" sloganıyla yola çıkan KUDER, ülkemizi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaca yönelik yaklaşık 6 yıldır birçok alanda faaliyet icra etmektedir." dedi.

KUDER Eğitim İşleri Sorumlusu Müslim Yalçın ise derneğin geçmiş yıllardaki çalışmaları hakkında kısaca bilgi verdikten sonra 2017-2018 Eğitim faaliyetlerini başlıklar halinde katılımcılara anlattı. Yalçın KUDER'in çalışmalarının temelinde balık vermeyi değil balık tutmayı öğretmek yattığını ifade ettikten sonra çalışmaları kısaca tanıttı. Buna göre KUDER'in 2017-2018 eğitim yılında icra etmeyi planladığı faaliyetler şunlar;

Dil Seminerleri: Başta Türkçe olmak üzere Diksiyon ve Hitabet, İngilizce, Fransızca, Çince, Rusça, Arapça, Korece her düzeyde dil seminerleri icra edilecek.

Burs Çalışmaları: KUDER aracılığıyla 150 civarı öğrenciye burs imkanı sağlanacak.

Atölye Çalışmaları: Uluslararası Arama-Kurtarma Atölyesi, İlk Yardım Atölyesi, Dış Ticaret Atölyesi, Kişisel Gelişim Atölyesi, Tebliğ ve Davet Atölyesi gibi atölyeler açılacak.

Münazaralar: Fransızca, İngilizce, Arapça Konulu Münazaralar icra edilecek.

Mesleki Kurslar: Kaynakçılık, Metal Doğrama, Torna Freze, Sondaj ve Kuyu Açma, Endüstriyel Bakım ve Onarım, Güvenlik Sistemleri, Makine ve Motor Tamiri, Hidrolik Ponomatik, Mobilya İskeleti ve Döşeme, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Aşçılık(Bayanlara yönelik) gibi alanlarda mesleki kurslar açılacak.

YÖS Dersleri: Üniversiteye girmek isteyen uluslararası öğrencilere yönelik Yabancı Öğrenci Sınavı Kursları icra edilecek. Kurslar bayanlar ve erkekler olmak üzere 2 grup şeklinde düzenlenecek.

Sanat Etkinlikleri: Gitar, keman, ritim dersleri ve ilahi grupları oluşturulacak.

Kitap Okuma Grupları: Özellikle liseli ve üniversiteli öğrencilere yönelik kitap okuma grupları kurulacak ve her hafta en az bir kitabın tahlili yapılacaktır. Böylece öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılacak.

İslami İlimler: Fıkıh, Hadis, İtikat, Kelam, Siyer, İlmihal ve Kuran-ı Kerim olmak üzere birçok alanda eğitim çalışmaları düzenlenecek.

Ülke Tanıtım Programları: Her hafta Dernek binasında bir ülkenin tanıtımı o ülkenin öğrencileri tarafından Kayseri halkına ve uluslararası öğrencilere yapılacak.

