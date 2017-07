KUDER’den yabancı öğrencilere bayramlık

KUDER bünyesinde her yıl Ramazan ayı boyunca "Ümmet İftarları" adı altında düzenlenen iftar programlarına bu yıl her gün yaklaşık 200 öğrenciye davet edilerek öğrencilere iftar ikram edildi. İftarlara sivil toplum örgütleri temsilcilerinden bürokrasiye kadar birçok kesimden yönetici ya da gönüllü davet edilerek Uluslararası öğrencilerin tüm toplum kesimleri tarafından tanınması sağlanmaya çalışıldı.

KUDER Başkanı Mücahit Bulut " Dünyanın dört bir yanından gelerek Kayseri'de eğitim gören öğrenciler, farklı kültür ve tarihlerine rağmen ortak bir bayram sevinci yaşıyor. Öğrencilerimize hayırsever kardeşlerimiz vesilesiyle hediye ettiğimiz yeni giysiler, birçok ülkeden kardeşimizle birlikte icra ettiğimiz bayram ziyaretleri, tatlı ikramları gibi geleneklerle Ramazan Bayramı heyecanını hep birlikte yaşadık. Rabbim nice bayramlara birlik ve beraberlik içinde kavuşmayı nasip etsin." dedi

KUDER'in bayram etkinliklerini değerlendiren Morolu öğrenci Fahad ise "Ramazan Bayramı Kayseri'de çok güzel geçiyor. O coşku tüm insanlarda, hatta şehirde hissediliyor. Dışarı çıkınca bayram havası hemen sarıyor insanı. Asılan kandiller, güzelce süslenmiş sokaklar, ağaçlar, mağazalar... Camilerde de çok güzel şeyler yapılıyor. Bir kere Kayseri'de eski bir camide rast gelmiştim, Peygamber efendimizin (SAV) Sakal-ı Şerifi sergileniyordu. Bu bize ayrı bir mutluluk veriyor ve o manevi havayı daha çok hissetmemizi sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye ikinci vatanımız

KUDER Afrika sorumlusu Ali Nour ise şunları söyledi;

"Kayseri'de okuyan öğrenciler olarak Türkiye’yi, ikinci vatan gibi, çok seviyoruz. Türkiye ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ticari, siyasi, kültürel, yani her alanda gelişsin istiyoruz. Eminim ki Türkiye'ye gelen tüm uluslararası öğrenciler, buradan ayrıldıklarında Türkiye'de kendilerinden bir parça bırakıyor. Memleketlerine döndüklerinde de yine burayla bağını sürdürüyorlar. Gayri resmi bir elçilik gibi yani. Öğrenciler de bu güzel duyguların oluşmasında KUDER gibi gönüllü kuruluşların çok önemli bir etkisi var. İnşallah bizler de ülkemize döndüğümüzde burada öğrendiğimiz güzellikleri kendi ülkemizde yaşatmaya çalışacağız." (Kurum haberi)