KUDÜS 100 YILDIR ESİR

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ve Mirasımız Derneği, Mirac Kültür Merkezi, İHH, Enderun FM, Asder, Çorakçı Vakfı ile Ribat Eğitim Vakfı tarafından birlikte organize edilen “Kudüs’te Mirasımız Tehlikede” başlıklı gece büyük ilgi gördü.



“Hüznün 100. yılı”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecenin açılış konuşmasını Miraç Kültür Derneği Başkanı, aynı zamanda yazarımız olan Furkan Yılmaz Altınöz yaptı. Hüznün 100. yılı olduğunu belirten Altunöz; “Babalar, anneler, gençler, çocuklarının mürüvvetini gözleyenler, hüzün kulübesi inşa ettiniz değil mi? Yakup’un Yusuf’u beklediği gibi siz Kudüs’ün Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için hüzün kulübesi inşa ettiniz ve bekliyorsunuz. Tam 100. yıldır biz Kudüs’e hasret. Özgürlük Kudüs’e hasret. Kudüs özgürlüğe hasret, Kudüs ciddi anlamda Allahu ekber demeye ve özgür Cuma namazı kılmaya hasret . 100 yıldır Kudüs’ten uzağız. Kudüs 100 yıldır bize hasret. Kudüs sorumluluk ister, imanın ayağa kalkışından bahseder. Müslümanları davet eder. Biz müminler olarak bu davete “Evet” demeliyiz. “ şeklinde konuştu.



Muhammet Demirci’nin Kudüs konulu sunumundan sonra bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirilirken; hazırlanan şiir dinletisi ve ezgiler büyük alkış aldı. Mescid-i Aksa hatiplerinden Şeyh Mejid Salih’in konuşmacı olarak katıldığı gecede Kudüs Müftüsü Şeyh Raid Salah ile de canlı bağlantı kuruldu.



Konuşmasına “Filistin’den kardeşlerinizin selamını iletiyorum” diyerek başlayan Şeyh Mecid Salih, Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın altında yapılan kazılarla ilgili şunları söyledi;

“Yıllardır Mescid-i Aksa’nın altı Süleyman peygamberin heykelini bulmak için kazılıyor. Lakin Müslümanlar da uyuyor. Hatta Mescidin duvarları parçalanmak isteniyor. Hatta etrafında oturan insanların evi bunun için yıkılıyor. Bunun sebebi ise Mescidin altında yapılan kazılar.”



Allah-u Teala özgürce namaz kılmayı nasip eylesin

Şeyh Mecid Salih sözlerine “Peygamber Efendimiz Kudüs’ün fetholacağını söyledi. Ve orada namaz kılacaksınız. Ve Peygamber efendimiz şöyle buyurdu, Öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlar Mescid-i Aksa’da gülemeyecekler ve orada namaz kılamayacaklar. Bunu size söylüyor değerli kardeşlerim. Eğer oraya gidebilirseniz oranın kandilleri için yağ gönderin. Hatta oraya gönderdiğiniz kandil, oranın aydınlatılmasında kullanılsın. Kim Mescid-i Aksa’ya zeytinyağı gönderirse ellerini kaldırsın. Allah-u Teala sizlere özgürce namaz kılmayı nasip eylesin. Mescid-i Aksa etrafı surlarla sarılı eski bir şehirdir. Oradaki Kudüslü kardeşleriniz şiddetli bir kuşatma altında yaşıyorlar ve işgalci Yahudiler, Kudüs’ün sokaklarını kısım, kısım ayırdılar. Orada askerleri ile birlikte duruyorlar. Burada bulunan halk için bir giriş kapısı, bir de çıkış kapısı var. Ve bu giriş ve çıkış kapısını kapatıyorlar. Allah’ın düşmanları Yahudiler bir hafta boyunca bunu sürdürüyorlar. Bazen iki hafta, bazen bir ay boyunca oradaki kardeşleriniz bir günden fazla yiyecek sahibi olamıyorlar. Aynı şekilde hastalar da doktora gidemiyorlar ve ilaçlarını alamıyorlar. Türkiye’den gelen yardım kuruluşları orada bizimle beraber yaşıyorlar. Yaşadıklarımıza orada şahit oluyorlar.” dedi.



Kudüs’teki evlerin yanyana olduğunu aktaran Salih; “Miraç Kültür Derneği yardıma geldiği zaman merdivenleri damlarımıza kadar yanaştırarak ihtiyaçlarımızı ulaştırıyorlar. Onlar bizi 1 ay kuşatsa da yaşamımızı bu şeklide sürdürüyoruz. Miraç Derneği bize 1 ay yetecek kadar yiyecek veriyor. İsrail bizi engellediğini zannediyor. “ dedi.



“Mavi Marmara’dan çıkan kahramanlarla iftihar ediyoruz”

Mavi Marmara saldırısına da değinen İmam Salih; “Mavi Marmara gemisinde takriben kaç kişi vardı. Bin kişi olsun. Filistinlilerin sayısı 10 milyon. Türkiye’den 500-600 kaç kişi olursa olsun onların cesur bir şekilde çıkması bizim kalbimizde çok ciddi bir tesir bıraktı. Ve şimdiye kadar kahramanlıklarla ve Mavi Marmara’dan çıkan kahramanlarla iftihar ediyoruz. Filistinliler de bizim gibi birer beşer. Bazen zayıf, bazen güçlü oluyorlar. Birçoğu Mavi Marmara’da şehit olanları hatırlıyor. Mavi Marmara ile gelenler bir daha evlerine geri dönemeyeceklerini de biliyorlardı. O gemideki kardeşlerimizin hepsi ebediyete kadar kalplerimizde olacak. Sadece onlar değil, tüm Müslümanlar bizim kalbimizde yer alıyor.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen gece Kudüs’e ücretsiz gidecek davetlilerin belirlendiği kura çekimi ile son buldu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ