Kudüs işgalcilerin değil, Filistin'in başkenti

Uğurlu, ‘’Kudüs ve dolayısıyla Müslüman dünya üzerine oynanan kanlı oyuna karşı Türkiye’den yükselen ses tarihi bir niteliktedir. Müslümanların ilk kıblesi, İslam’ın üçüncü en kutsal mabedi olan Mescid-i Aksa’nın yer aldığı Kudüs’ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazası tüm Müslümanlar açısından hayati bir öneme sahiptir’’ dedi.



Uğurlu sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Kudüs ve Mescid-i Aksa daha önce de belirttiğimiz gibi uluslararası hukukun ve tüm insanlığın koruması altındadır. İsrail işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmelidir. İnsanlık onuruna sahip, hukukun üstünlüğüne inanan, vicdani muhasebesini kaybetmemiş herkes dile gelmeli, harekete geçmeli, elini taşın altına koymalı ve dünyanın geleceği için bu hakikatleri haykırmalıdır. Kudüs, işgalcilerin değil Filistin’in başkentidir!’’

Kurum Haberi



