Kudüs’te Abdülhamid Han zeytin fidanlığı

İşgalci İsrail, Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin yaşam şartlarını zorlaştırırken geçim kaynaklarından birini oluşturan zeytin ağaçlarına da zarar vermeye devam ediyor. Kudüslülerin geçim kaynağı olan zeytin ağaçları işgalci İsrail’in hedefi olurken, İsrail işgali ve saldırıları ile azalan yeşil alanlar Filistinlilerin hayatını olumsuz yönde etkiliyor.
Genç Aktivistler’den Kudüs’te 10.000 fidan
Uluslararası Genç Aktivistler Derneği bu konuya dikkat çekerek, işgal altındaki Kudüs’te 10.000 Zeytin Fidanı dikmek için bir kampanya başlattı.
Zeytin Fidanlığı hakkında Genç Aktivistler Genel Başkanı Erkan Helvacı “Bugünlerde içimiz kıpır kıpır. Çünkü Filistin’de Abdülhamid Han Zeytin Fidanlığı oluşturmak için harekete geçtik.
Filistinli kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye düşünürken Kudüslülerin geçim kaynağı olan zeytin ağaçları ve meyve ağaçlarının işgalci İsrail’in hedefi olduğunu gördük. İsrail işgali ve saldırıları ile azalan yeşil alanların Filistinlilerin hayatını olumsuz yönde etkilediğini anladık.
Bizde, İşgalci İsrail’in yıktığı ve yaktığı Filistin topraklarında doğal yaşam alanlarının korunması, sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakılması amacıyla sizlerle birlikte Kudüs ve çevresinde Abdülhamid Han Zeytin Fidanlığı’nı kurmayı hedefledik.” dedi.
Haydi birlikte Kudüs’te on bin zeytin fidan dikelim
“Ne dersiniz sizin de Filistin’de dikili bir ağacınız olsun, hep birlikte Kudüs’te 10.000 Zeytin fidanını toprakla buluşturalım.” sözleriyle çağrıda bulunan Helvacı 1 fidan bedelinin 10 TL olduğunu ifade ederek www.gencaktivistler.org.tr sitesinden online bağış yapılabileceğini belirtti.
Kurum Haberi
Genç Aktivistler’den Kudüs’te 10.000 fidan
Uluslararası Genç Aktivistler Derneği bu konuya dikkat çekerek, işgal altındaki Kudüs’te 10.000 Zeytin Fidanı dikmek için bir kampanya başlattı.
Zeytin Fidanlığı hakkında Genç Aktivistler Genel Başkanı Erkan Helvacı “Bugünlerde içimiz kıpır kıpır. Çünkü Filistin’de Abdülhamid Han Zeytin Fidanlığı oluşturmak için harekete geçtik.
Filistinli kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye düşünürken Kudüslülerin geçim kaynağı olan zeytin ağaçları ve meyve ağaçlarının işgalci İsrail’in hedefi olduğunu gördük. İsrail işgali ve saldırıları ile azalan yeşil alanların Filistinlilerin hayatını olumsuz yönde etkilediğini anladık.
Bizde, İşgalci İsrail’in yıktığı ve yaktığı Filistin topraklarında doğal yaşam alanlarının korunması, sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakılması amacıyla sizlerle birlikte Kudüs ve çevresinde Abdülhamid Han Zeytin Fidanlığı’nı kurmayı hedefledik.” dedi.
Haydi birlikte Kudüs’te on bin zeytin fidan dikelim
“Ne dersiniz sizin de Filistin’de dikili bir ağacınız olsun, hep birlikte Kudüs’te 10.000 Zeytin fidanını toprakla buluşturalım.” sözleriyle çağrıda bulunan Helvacı 1 fidan bedelinin 10 TL olduğunu ifade ederek www.gencaktivistler.org.tr sitesinden online bağış yapılabileceğini belirtti.
Kurum Haberi