Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kudüs’te bayram havası

İsrail’in gelen tepkiler üzerine Mescid-i Aksa’yı yeniden ibadete açmasının ardından Kudüs’te bayram havası yaşanıyor.

Kudüs’te bayram havası
Türkiye’den Kudüs’e ziyaret için giden Türklerden alınan bilgilere göre Mescid-Aksa’nın yeniden açılmasının ardından aileler akın akın gelmeye başladı. Her zamankinden daha kalabalık olarak Aksa’ya gelen Müslümanlar sabaha kadar ayrılmıyorlar.
            Mescid-i Aksa’nın yeniden açılmasında Türkiye’nin rolünü çok iyi bilen Filistinlilerin artık yenilgi psikolojisinden kurtuldukları ve oradaki Türklere karşı daha fazla teveccüh göstererek Türkçe selamlayıp “sizi çok seviyoruz” dedikleri gelen bilgiler arasında…
(Kayseri Gündem)
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.