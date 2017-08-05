Kudüs’te bayram havası

Türkiye’den Kudüs’e ziyaret için giden Türklerden alınan bilgilere göre Mescid-Aksa’nın yeniden açılmasının ardından aileler akın akın gelmeye başladı. Her zamankinden daha kalabalık olarak Aksa’ya gelen Müslümanlar sabaha kadar ayrılmıyorlar.

Mescid-i Aksa’nın yeniden açılmasında Türkiye’nin rolünü çok iyi bilen Filistinlilerin artık yenilgi psikolojisinden kurtuldukları ve oradaki Türklere karşı daha fazla teveccüh göstererek Türkçe selamlayıp “sizi çok seviyoruz” dedikleri gelen bilgiler arasında…

(Kayseri Gündem)

