Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen brifinglerde Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Zekai Görgülü ve Prof. Dr. Tülin Görgülü Başkan Özhaseki'ye ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'na yapılacak cephe düzenleme çalışmaları kapsamında hazırlanan projelerden örnekler sundu.
Cumhuriyet Meydanı'nın yapılacak cephe düzenlemeleriyle yeni bir çehreye kavuşacağını ifade eden Prof. Dr. Zekai Görgülü, cephe düzenlemelerinin Kültür Yolu Projesine uygun olacağını sözlerine ekledi.
Ardından Başkan Özhaseki'ye, Kültür Yolu Projesi Master Planı çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu.
Brifingte Prof. Dr. Tülin Görgülü, proje kapsamında oluşturulan güzergahlar hakkında bilgiler vererek hazırlanan projelerin detaylarını aktardı.
Cumhuriyet Meydanı'nın yapılacak cephe düzenlemeleriyle yeni bir çehreye kavuşacağını ifade eden Prof. Dr. Zekai Görgülü, cephe düzenlemelerinin Kültür Yolu Projesine uygun olacağını sözlerine ekledi.
Ardından Başkan Özhaseki'ye, Kültür Yolu Projesi Master Planı çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu.
Brifingte Prof. Dr. Tülin Görgülü, proje kapsamında oluşturulan güzergahlar hakkında bilgiler vererek hazırlanan projelerin detaylarını aktardı.
Şehrimiz herşeye laiktir, güzel bir hizmet olacaktır. Ayrıca Kapalı çarşının mutlaka gözden geçrilmesi gerekir, çünkü kayseriye yakışmıyor,her il bir şeylerle anılır, Kayseri neden Kapalı çarşısı ile anılmasın